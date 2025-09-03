ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ночная атака дронов РФ: в Кировоградской области пострадали железнодорожники

Среда 03 сентября 2025 06:07
UA EN RU
Ночная атака дронов РФ: в Кировоградской области пострадали железнодорожники Фото: российские террористы ранили работников "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Валерий Савицкий

Масштабная воздушная атака Российской Федерации нанесла ранения работникам железной дороги. С травмами их доставили в госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что из-за вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры, в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников.

Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

Добавим, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, задерживается движение ряда поездов. С подробным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Массированная атака россиян

В ночь на 3 сентября армия РФ масштабно обстреляла Украину дронами-камикадзе.

В частности, в городе Знаменка в Кировоградской области в результате поражения беспилотниками были повреждены дома и есть пострадавшие.

После ударов дронами, враг запустил в направлении страны группы крылатых ракет из стратегической авиации и акватории Черного моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кировоградская область Война в Украине
Новости
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком