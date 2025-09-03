Ночная атака дронов РФ: в Кировоградской области пострадали железнодорожники

Масштабная воздушная атака Российской Федерации нанесла ранения работникам железной дороги. С травмами их доставили в госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Добавим, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, задерживается движение ряда поездов. С подробным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

Отмечается, что из-за вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры, в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников.

Массированная атака россиян

В ночь на 3 сентября армия РФ масштабно обстреляла Украину дронами-камикадзе.

В частности, в городе Знаменка в Кировоградской области в результате поражения беспилотниками были повреждены дома и есть пострадавшие.

После ударов дронами, враг запустил в направлении страны группы крылатых ракет из стратегической авиации и акватории Черного моря.