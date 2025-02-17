Нічна атака дронів на Київську область: пошкодження зафіксовані у чотирьох районах (фото)

Як розповідає ОВА, вночі, під час атаки, у регіоні працювала протиповітряна оборона (ППО). Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

"Унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці", - додає ОВА.

Фото: наслідки атаки дронів на Київську область (t.me/kyivoda)

Пошкодження внаслідок атаки зафіксовані у чотирьох районах:

Обухівський район : пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі. Вишгородський район : унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.

: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована. ⁠Фастівський район : загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована.

: загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована. Бориспільський район: пошкоджено приватний будинок.

Наразі оперативні групи продовжують роботи з фіксації, а також ліквідації наслідків атаки ворога.