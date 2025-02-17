Нічна атака дронів на Київську область: пошкодження зафіксовані у чотирьох районах (фото)

Внаслідок нічної атаки російських дронів, пошкодження зафіксовані у чотирьох районах Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).
Як розповідає ОВА, вночі, під час атаки, у регіоні працювала протиповітряна оборона (ППО). Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
"Унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці", - додає ОВА.
Фото: наслідки атаки дронів на Київську область (t.me/kyivoda)
Пошкодження внаслідок атаки зафіксовані у чотирьох районах:
Наразі оперативні групи продовжують роботи з фіксації, а також ліквідації наслідків атаки ворога.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) вдається до регулярних обстрілів території України. Для атак терористи застосовують безпілотники, ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи) й артилерію. Також майже кожної ночі ворог вдається до масованих запусків БпЛА. У ніч на 17 лютого у Києві та області працювала протиповітряна оборона. Також про вибухи повідомляли й у Запоріжжі.
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