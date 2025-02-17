Ночная атака дронов на Киевскую область: повреждения зафиксированы в четырех районах (фото)

Как рассказывает ОВА, ночью, во время атаки, в регионе работала противовоздушная оборона (ПВО). Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

"В результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - добавляет ОВА.

Фото: последствия атаки дронов на Киевскую область (t.me/kyivoda)

Повреждения в результате атаки зафиксированы в четырех районах:

Обуховский район : повреждены три частных дома и два автомобиля.

: повреждены три частных дома и два автомобиля. Вышгородский район : в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован.

: в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован. Фастовский район : возгорание складского помещения. Пожар ликвидирован.

: возгорание складского помещения. Пожар ликвидирован. Бориспольский район: поврежден частный дом.

Сейчас оперативные группы продолжают работы по фиксации, а также ликвидации последствий атаки врага.