Ночная атака дронов на Киевскую область: повреждения зафиксированы в четырех районах (фото)

В результате ночной атаки российских дронов, повреждения зафиксированы в четырех районах Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Как рассказывает ОВА, ночью, во время атаки, в регионе работала противовоздушная оборона (ПВО). Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
"В результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - добавляет ОВА.
Фото: последствия атаки дронов на Киевскую область (t.me/kyivoda)
Повреждения в результате атаки зафиксированы в четырех районах:
Сейчас оперативные группы продолжают работы по фиксации, а также ликвидации последствий атаки врага.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют беспилотники, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию. Также почти каждую ночь враг прибегает к массированным запускам БПЛА. В ночь на 17 февраля в Киеве и области работала противовоздушная оборона. Также о взрывах сообщали и в Запорожье.
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