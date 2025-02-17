У Запоріжжі було чути вибухи, в області працює ППО
У районі міста Запоріжжя цієї ночі, 17 лютого, було чути вибухи. В області ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через чергову ворожу атаку.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та "Суспільне Запоріжжя".
Чиновник ще близько пів на третю годину ночі розповів про вибухи у Запорізькій області.
Згодом він поінформував, що в регіоні ведеться бойова робота з відбиття повітряної атаки. Та закликав місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою тривоги.
"Працює наша ППО. Будьте в безпеці до відбою", - йдеться в публікації глави ОВА у Telegram-каналі.
А вже приблизно о 03:54 стало відомо про вибухи, які було чути в місті Запоріжжя.
При цьому запорізькі пабліки висловлюють припущення, що вони можуть бути пов'язані з роботою ППО в регіоні.
Додамо, о 01:15 у Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для Запорізької області.
І майже о тій сами час керівник ОВА писав в мережі про загрозу ударних безпілотників противника по Запорізькій області.
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