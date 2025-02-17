У Києві збивають ворожі безпілотники, було чути вибухи

У Києві цієї ночі, 17 лютого, було чути вибухи. У столиці триває робота сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу атаку із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка .

"В столиці працює ППО по ворожим БпЛА", - йдеться в публікації чиновника у Telegram-каналі о 00:36.

Також мешканців столиці закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зазначимо, що близько пів на першу ночі в районі міста Київ лунали вибухи. В пабліках тоді писали припущення, що вони пов'язані з роботою ППО.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, триває робота ППО на Оболоні та на лівому березі столиці.

"На Оболоні та на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Залишайтеся в укриттях!" - написав міський голова.

Додамо, що у Київській області також збивають ворожі безпілотники.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в публікації Київської обласної військової адміністрації (КОВА) в мережі.

Також в адміністрації нагадали місцевим мешканцям про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в КОВА.

Нічна повітряна атака

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 16 лютого, через загрозу БПЛА противника у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Військові фіксували проникнення ударних дронів противника у повітряний простір країни як з північного, так і з південного напрямків.

Сирена щодо повітряної тривоги лунала й у Києві через загрозу дронів-камікадзе російських окупантів.

Додамо, що у Повітряних силах також раніше попереджали про загрозу ракетних атак ворога із застосуванням балістичного озброєння. Та фіксували пуски КАБ на Сумську область.