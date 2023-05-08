Нічна атака дронами: над Києвом було знищено понад 30 "шахедів"

Він зазначив, що за перші 8 днів травня росіяни здійснили вже 4 повітряних атаки. Під час останньої загарбники намагались бити по Києву "шахедами", але всі безпілотники були знищені.

"На жаль, за інформацією на даний момент - в місті є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих", - написав Попко.

Пізніше він уточнив, що через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади, є падіння уламків на проїжджу частину. Травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога;

В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

"Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється", - написав Попко.