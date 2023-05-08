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Нічна атака дронами: над Києвом було знищено понад 30 "шахедів"

Фото: над Києвом знищено 30 "шахедів" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час нічної російської атаки дронами над Києвом було виявлено і знищено понад 30 БПЛА типу "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Сергія Попка.

Він зазначив, що за перші 8 днів травня росіяни здійснили вже 4 повітряних атаки. Під час останньої загарбники намагались бити по Києву "шахедами", але всі безпілотники були знищені.

"На жаль, за інформацією на даний момент - в місті є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих", - написав Попко.

Пізніше він уточнив, що через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади, є падіння уламків на проїжджу частину. Травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога;

В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

"Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється", - написав Попко.

Нагадаємо, вночі повідомлялось про вибухи в Києві. Тоді сили ППО працювали по безпілотникам. Пізніше декілька уламків впали в межах міста, спричинивши руйнування і поранивши декількох людей.

Також вибухи лунали в Одесі і Краматорську.

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Київдрони