Нічна атака по Дніпру: війська РФ вдарили "Шахедом" по підприємству

Російські військові сьогодні вночі, 28 березня, атакували Дніпро дронами-камікадзе. Один "Шахед" влучив у підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Два безпілотники військові з повітряного командування "Схід" знищили. Ще один - влучив у приватне підприємство у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники кілька годин наші рятувальники гасили пожежу. Загоряння вже загасили. На щастя обійшлося без постраждалих.