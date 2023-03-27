У Києві пролунала серія вибухів: що відомо
У Києві пізно увечері у понеділок, 27 березня, пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера Києва Віталія Кличка.
Звуки вибухів чули, зокрема, жителі Мінського масиву на півночі столиці.
Так, пролунало близько п'яти гучних вибухів.
Вибухи у Києві підтвердив мер Києва. Так, Кличко уточнив, що вони прогриміли в Оболонському та Святошинському районах столиці.
"Всі служби слідують на місце. Подробиці - згодом", - пише Кличко.
Він додав пізніше, що у Святошинському районі палає приміщення одного з магазинів.
"Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - йдеться у повідомленні.
Жителів та гостей столиці закликають залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, оголошеної в Києві та області, а також низці інших регіонів цього вечора.
Перед тим у Бучанській міськраді інформували, що в напрямку Київської області рухається ще до трьох повітряних цілей.
В Київській ОВА також попереджали про небезпеку у пристоличному регіоні, та заявляли про роботу сил ППО.
Як повідомляв спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські окупанти 27 березня атакують Україну за допомогою "Шахедів" з двох напрямків.
Нагадаємо, сьогодні у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Мешканців попереджали про можливу атаку дронів.
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