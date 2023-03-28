Ночная атака по Днепру: войска РФ ударили "Шахедом" по предприятию

Российские военные сегодня ночью, 28 марта, атаковали Днепр дронами-камикадзе. Один "Шахед" попал в предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один - попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Напомним, что россияне выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.
Также сообщалось, что спасатели показали фотографии последствий удара дронов-камикадзе по Киеву. В результате ночного обстрела возник пожар, который пожарные оперативно устранили.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.
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