Ночная атака по Днепру: войска РФ ударили "Шахедом" по предприятию

Российские военные сегодня ночью, 28 марта, атаковали Днепр дронами-камикадзе. Один "Шахед" попал в предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один - попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели несколько часов наши спасатели тушили пожар. Возгорание уже потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.