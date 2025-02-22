Нічна атака БПЛА: під Кропивницьким було влучання в підприємство

Цієї ночі, 22 лютого, Кіровоградська область зазнала повітряних ударів із застосуванням безпілотників. Внаслідок ворожої атаки був "приліт" по будівлі підприємства під Кропивницьким.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича .

"Ворожа дронова атака знов не оминула нашу область. В Кропивницькому районі є влучання в одне з підприємств", - розповів чиновник.

Глава ОВА поінформував, що через російську повітряну атаку в Кіровоградській області обійшлося без постраждалих та загиблих.

Він також додав, що на місці удару БПЛА триває робота відповідних служб, які ліквідують наслідки.

Нічна дронова атака

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні у Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу атак ворога із застосуванням ударних безпілотників.

Ввечері 21 лютого у Києві тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони через "Шахедну" атаку. ППО працювала у різних районах столиці.

Як стало відомо пізніше, у Києві у Солом'янському районі через падіння уламків БПЛА була пожежа.

Крім того, у Бориспільському районі Київської області через падіння БПЛА загинув працівник Укрзалізниці. Також сталася пожежа на складському приміщенні, були пошкоджені будівлі.

Вранці 22 лютого у ДСНС показали фото наслідків нічного дронового удару по Київській області.