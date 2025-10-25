Нічна атака балістики на Київ: рух громадського транспорту затримується

Унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч на 25 жовтня рух громадського транспорту у столиці затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Також там зазначили, що стежити за зміною розкладу руху транспорту можна в Telegram "Зміни руху Київпастранс".

"Просимо пасажирів врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - повідомили в міській держадміністрації.

Обстріл Києва 25 жовтня

Нагадаємо, що ближче до ранку, 25 жовтня, росіяни атаквали Київ балісткою. У місті пролунала серія дуже гучних вибухів.

Наслідки ворожої атаки були зафіксовані у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах. Повідомлялось про пожежі, пошкоджені будівлі і навіть дитячий садок..

Згідно з останньою інформацією від столичного мера Віталія Кличка, в Києві вісім постраждалих в результаті атаки РФ балістикою. Трьох осіб госпіталізували. На місцях атак та пошкоджень працює ДСНС, поліція та медики.

Як відомо, останнім часом ворог посилив атаки на українську столицю. Страждає, зокрема, енергетика міста. В ніч на 22 жовтня ворог здійснив черговий повітряний терор Києва. Повідомлялось про 19 постраждалих, серед яких 5 - діти.

Росія також перейшла на нову тактику атак України. Якщо раніше ворог застосовував зазвичай дрони, або ж ракети, зараз РФ комбінує і те, і те, завдаючи комбінованих ударів в першу чергу по інфраструктурі.

Міста та населені пункти лишаються без світла, тепла та води - влада прогнозує, що взимку ситуація може погіршитись. У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський намагається домовитись про постачання протиповітряної оборони від союзників.

Нещодавно РБК-Україна писало про те, що глава держави закликав європейські країни поступитись чергою в отриманні ППО Patriot від Вашингтону.