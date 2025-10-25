Ночная атака баллистики на Киев: движение общественного транспорта задерживается
В результате вражеского обстрела Киева в ночь на 25 октября движение общественного транспорта в столице задерживается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Из-за перекрытия движения полицией и работу подразделений спасателей задерживаются:
- трамваи № 22 по ул. Бориспольская в направлении ЗЗБК;
- автобусы №№ 51, 63 по ул. Бориспольская в направлении ЗЗБК в направлении станции метро "Красный хутор".
"Просим пассажиров учесть эту информацию при планировании поездок", - сообщили в городской госадминистрации.
Также там отметили, что следить за изменением расписания движения транспорта можно в Telegram "Изменения движения Киевпастранс".
Обстрел Киева 25 октября
Напомним, что ближе к утру, 25 октября, россияне атаковали Киев баллисткой. В городе прозвучала серия очень громких взрывов.
Последствия вражеской атаки были зафиксированы в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах. Сообщалось о пожарах, поврежденных зданиях и даже детском саду.
Согласно последней информации от столичного мэра Виталия Кличко, в Киеве восемь пострадавших в результате атаки РФ баллистикой. Трех человек госпитализировали. На местах атак и повреждений работает ГСЧС, полиция и медики.
Как известно, в последнее время враг усилил атаки на украинскую столицу. Страдает, в частности, энергетика города. В ночь на 22 октября враг совершил очередной воздушный террор Киева. Сообщалось о 19 пострадавших, среди которых 5 - дети.
Россия тоже перешла на новую тактику атак Украины. Если раньше враг применял обычно дроны, или ракеты, сейчас РФ комбинирует и то, и другое, нанося комбинированные удары в первую очередь по инфраструктуре.
Города и населенные пункты остаются без света, тепла и воды - власти прогнозируют, что зимой ситуация может ухудшиться.
В связи с этим президент Владимир Зеленский пытается договориться о поставках противовоздушной обороны от союзников.
Недавно РБК-Украина писала о том, что глава государства призвал европейские страны уступить очередь в получении ПВО Patriot от Вашингтона.