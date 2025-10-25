Пожежі, пошкоджені будинки і авто: перші наслідки балістичної атаки на Київ
Росіяни в ніч на 25 жовтня вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкоджені будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Чим били росіяни
Цієї ночі о 03:51 у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували в напрямку столиці були швидкісні цілі.
Далі у Києві пролунала серія вибухів та почали з'являтися перші дані про наслідки атаки.
Перші наслідки атаки РФ по Києву
За попередніми даними, наслідки ворожої атаки фіксуються щонайменше у двох районах - Дніпровському та Деснянському.
"Пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі", - писав Віталій Кличко о 04:14.
Водночас глава Тимур Ткаченко поінформував, що за попередніми даними, внаслідок атаки сталися пожежі на кількох локаціях лівобережної частини міста.
Оновлено о 04:55
Глава КМВА повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано пошкодження в житловій зоні.
"Фіксуємо інформацію про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Оновлено о 05:20
"Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах", - уточнив Кличко.
Оновлено о 05:55
"Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок у Дніпропетровську районі", - повідомив глава КМВА.
Постраждалі
Кличко інформував, що у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва були виклики медиків.
"Наразі одна постраждала в Дніпровському районі. Медики надають допомогу на місці", - уточнив пізніше він.
Оновлено о 04:55
У Києві наразі четверо постраждалих. За словами Кличка, двох з них медики госпіталізували.
Оновлено о 05:27
Мер Києва писав, що кількість постраждалих зросла до 6, а наразі вже до 8 осіб. Трьох з них медики госпіталізували до медзакладів міста.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що росіяни останнім часом все частіше почали атакувати Київ, застосовуючи для ударів безпілотники типу «Шахед», а також крилаті та балістичні ракети.
Так, в ніч на 23 жовтня столиця зазнала атаки дронів. Наслідки обстрілу були зафіксовані в Подільському, Оболонському та Деснянському районах.
Зокрема, через обстріл були пошкоджені житлові будинки, сад, а також горіли автомобілі. Крім цього, постраждали люди.
Детальніше про наслідки атаки того дня - читайте в матеріалі РБК-Україна.