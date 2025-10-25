ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пожежі, пошкоджені будинки і авто: перші наслідки балістичної атаки на Київ

Субота 25 жовтня 2025 04:44
UA EN RU
Пожежі, пошкоджені будинки і авто: перші наслідки балістичної атаки на Київ Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 25 жовтня вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкоджені будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Чим били росіяни

Цієї ночі о 03:51 у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували в напрямку столиці були швидкісні цілі.

Далі у Києві пролунала серія вибухів та почали з'являтися перші дані про наслідки атаки.

Перші наслідки атаки РФ по Києву

За попередніми даними, наслідки ворожої атаки фіксуються щонайменше у двох районах - Дніпровському та Деснянському.

"Пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі", - писав Віталій Кличко о 04:14.

Водночас глава Тимур Ткаченко поінформував, що за попередніми даними, внаслідок атаки сталися пожежі на кількох локаціях лівобережної частини міста.

Оновлено о 04:55

Глава КМВА повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано пошкодження в житловій зоні.

"Фіксуємо інформацію про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 05:20

"Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах", - уточнив Кличко.

Оновлено о 05:55

"Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок у Дніпропетровську районі", - повідомив глава КМВА.

Постраждалі

Кличко інформував, що у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва були виклики медиків.

"Наразі одна постраждала в Дніпровському районі. Медики надають допомогу на місці", - уточнив пізніше він.

Оновлено о 04:55

У Києві наразі четверо постраждалих. За словами Кличка, двох з них медики госпіталізували.

Оновлено о 05:27

Мер Києва писав, що кількість постраждалих зросла до 6, а наразі вже до 8 осіб. Трьох з них медики госпіталізували до медзакладів міста.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що росіяни останнім часом все частіше почали атакувати Київ, застосовуючи для ударів безпілотники типу «Шахед», а також крилаті та балістичні ракети.

Так, в ніч на 23 жовтня столиця зазнала атаки дронів. Наслідки обстрілу були зафіксовані в Подільському, Оболонському та Деснянському районах.

Зокрема, через обстріл були пошкоджені житлові будинки, сад, а також горіли автомобілі. Крім цього, постраждали люди.

Детальніше про наслідки атаки того дня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію