Пожежі, пошкоджені будинки і авто: перші наслідки балістичної атаки на Київ

Росіяни в ніч на 25 жовтня вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкоджені будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Чим били росіяни

Цієї ночі о 03:51 у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували в напрямку столиці були швидкісні цілі.

Далі у Києві пролунала серія вибухів та почали з'являтися перші дані про наслідки атаки.

Перші наслідки атаки РФ по Києву

За попередніми даними, наслідки ворожої атаки фіксуються щонайменше у двох районах - Дніпровському та Деснянському.

"Пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі", - писав Віталій Кличко о 04:14.

Водночас глава Тимур Ткаченко поінформував, що за попередніми даними, внаслідок атаки сталися пожежі на кількох локаціях лівобережної частини міста.

Оновлено о 04:55

Глава КМВА повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано пошкодження в житловій зоні.

"Фіксуємо інформацію про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 05:20

"Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах", - уточнив Кличко.

Оновлено о 05:55

"Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок у Дніпропетровську районі", - повідомив глава КМВА.

Постраждалі

Кличко інформував, що у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва були виклики медиків.

"Наразі одна постраждала в Дніпровському районі. Медики надають допомогу на місці", - уточнив пізніше він.

Оновлено о 04:55

У Києві наразі четверо постраждалих. За словами Кличка, двох з них медики госпіталізували.

Оновлено о 05:27

Мер Києва писав, що кількість постраждалих зросла до 6, а наразі вже до 8 осіб. Трьох з них медики госпіталізували до медзакладів міста.