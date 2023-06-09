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Нічна атака 9 червня: в Генштабі уточнили знищенні ППО цілі

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П'ятниця 09 червня 2023 19:00
Нічна атака 9 червня: в Генштабі уточнили знищенні ППО цілі Фото: в Генштабі уточнили знищенні ППО цілі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В ніч на 9 червня російські окупанти вдались до чергових масованих ударів по території України. Нашій ППО вдалось "приземлити" 4 з 10 ударних БпЛА "Shahed".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Під час масованого удару ППО знищила:

  • 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 4 із 10 ударних БпЛА "Shahed";
  • "Ланцет";
  • 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" й "Supercam".

Нічна атака 9 червня

В ніч на 9 червня росіяни вдались до чергових масованих ударів по території України. Після оголошення повітряної тривоги моніторингові групи заявили про загрозу ракетних ударів й ворожих дронів. Вже пізніше в окремих регіонах почали повідомляти про роботу ППО.

Як розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, під час атаки, Росія намотувала круги навколо міст ракетами й безпілотниками, щоб промацати слабкі місця в нашій протиповітряній обороні.

"Яка мета? Те, що - паніку сіяти - то я навіть не беру до уваги, це - завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. "Шахеди" застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони", - пояснив спікер.

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