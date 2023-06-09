ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Намотували круги навколо міст. Ігнат розкрив подробиці нічної атаки Росії

Новость на русском →
П'ятниця 09 червня 2023 13:29
Намотували круги навколо міст. Ігнат розкрив подробиці нічної атаки Росії Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних Сил України (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 9 червня, Російська Федерація застосувала проти України дрони-камікадзе, розвідувальні БПЛА й ракети, які кругами літали довкола міст. Таким чином ворог намагався промацати слабкі місця ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Цього разу направили й дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, які літали фактично кругами. Яка мета? Те, що - паніку сіяти - то я навіть не беру до уваги, це - завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. "Шахеди" застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, ракетами ворог також намагається ввести ППО в оману, оскільки снаряди запускають в одному напрямку, після чого їх траєкторію змінюють, намотують круги по маршруту слідування.

Нічна атака 9 червня

В ніч на 8 червня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Тоді ж моніторингові групи заявили про загрозу ракетних ударів й ворожих дронів. Пізніше в деяких регіонах повідомили про роботу ППО.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, цілями ворожої атаки були військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Загалом ворог запустив до 16 ударних БпЛА й шість крилатих ракет повітряного базування.

Наша ППО збила:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-55;
  • 10 ударних дронів "Shahed-136/131";
  • "Ланцет";
  • 4 БпЛА "Орлан-10";
  • "Supercam".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Воздушные силы Украины Війна в Україні
NEWS
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС