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Ночная атака 9 июня: в Генштабе уточнили уничтоженные ПВО цели

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Пятница 09 июня 2023 19:00
Ночная атака 9 июня: в Генштабе уточнили уничтоженные ПВО цели Фото: в Генштабе уточнили уничтоженные ПВО цели (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 9 июня российские оккупанты прибегли к очередным массированным ударам по территории Украины. Нашей ПВО удалось "приземлить" 4 из 10 ударных БпЛА "Shahed".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Во время массированного удара ПВО уничтожило:

  • 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 из 10 ударных БпЛА "Shahed";
  • "Ланцет";
  • 4 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Supercam".

Ночная атака 9 июня

В ночь на 9 июня россияне прибегли к очередным массированным ударам по территории Украины. После объявления воздушной тревоги мониторинговые группы заявили об угрозе ракетных ударов и вражеских дронов. Уже позже в отдельных регионах стали сообщать о работе ПВО.

Как рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, во время атаки, Россия наматывала круги вокруг городов ракетами и беспилотниками, чтобы прощупать слабые места в нашей противовоздушной обороне.

"Какая цель? То, что - панику сеять - то я даже не учитываю, это - всегда, а в общем, чтобы рассредоточить внимание ПВО, выяснить ее слабые места. "Шахеды" применяются для истощения боекомплекта, прощупывания слабых мест нашей противовоздушной обороны", - объяснил спикер.

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