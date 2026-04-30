"Я би без проблем туди потрапив": Трамп здивував заявою на зустрічі з астронавтами

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі екіпаж історичної місії Artemis II, яка нещодавно здійснила політ навколо Місяця. Під час урочистої зустрічі в Овальному кабінеті американський лідер не лише відзначив мужність героїв, а й оцінив власні шанси на космічну подорож.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому .

Четверо астронавтів прибули до Вашингтона після успішного завершення місії. Це командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, фахівці Крістіна Кох і Джеремі Хансен.

Президент почав із високої оцінки професіоналізму команди. Він назвав їх людьми "неймовірної мужності", проте вже за мить він зосередив увагу на власні здібності.

У всіх подробицях лідер США окреслив себе як цілком вправного астронавта.

"Щоб туди потрапити, потрібно бути дуже розумним, робити багато речей добре фізично. Тож у мене не було б проблем із цим, я фізично дуже, дуже хороший. Можливо, це невелика проблема. Нам доведеться спробувати", - заявив Дональд Трамп.

Історичний рекорд Artemis II та "фактор Трампа"

Ця місія стала справжнім проривом для людства. Астронавти змогли побити рекорд дальності польоту, який тримався десятиліттями. Вони віддалилися від нашої планети на неймовірну відстань у 406 771 кілометра.

Попри публічне захоплення успіхами NASA, політика президента залишається жорсткою. Раніше він вітав команду у соцмережі Truth Social, але реальні плани Білого дому виглядають інакше.

Адміністрація Трампа готує масштабну економію. Фінансування NASA планується скоротити на 23%. Крім того, передбачається урізання витрат на космічну науку майже вдвічі - на 46%.