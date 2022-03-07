Ничего святого! Российские оккупанты уничтожают исторические церкви

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты и исторические места в Украине. Стало известно, что за один день было уничтожено сразу две церкви.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Гончаренко.
"Сегодня ночью в селе Вязовка в Житомирской области была уничтожена российскими оккупантами Покровская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1862 году. Это полное дно. Они никогда не отмоются от такого позора", - сообщил Гончаренко.
Во время Великой Отечественной войны он уцелел. Но только в 1968 году он снова стал принимать прихожан.
В сеть попало видео, на котором видно, что этот храм горит.
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Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили семь батальонных групп оккупантов.
А также рассказывали о том, что погибших военных РФ будут хоронить в братских могилах.
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