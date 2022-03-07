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Нічого святого! Російські окупанти знищують історичні церкви

Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти продовжують знищувати цивільні об'єкти та історичні місця в Україні. Стало відомо, що за один день було знищено відразу дві церкви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Гончаренко.

"Сьогодні вночі в селі В'язівка в Житомирській області була знищена російськими окупантами Покровська церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка була побудована в 1862 році. Це повне дно. Вони ніколи не відмиються від такої ганьби", - повідомив Гончаренко.

Ще одну церкву російські окупанти спалили в селі Заворичі, в Броварському районі Київської області.

Це був Свято-Георгіївський храм, побудований в 1873 році. У 1935 році в ньому заборонили проводити богослужіння і використовували для зберігання зерна.

Під час Великої Вітчизняної війни він уцілів. Але тільки в 1968 році він знову став приймати парафіян.

У Мережу потрапило відео, на якому видно, що цей храм горить.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили сім батальйонних груп окупантів.

А також розповідали про те, що загиблих військових РФ ховатимуть у братських могилах.

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