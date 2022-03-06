ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Погибших военных РФ будут хоронить в братских могилах. УЗ отзывает вагоны-рефрижираторы

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 14:36
Погибших военных РФ будут хоронить в братских могилах. УЗ отзывает вагоны-рефрижираторы Фото: российские военные сдали оружие (t me operativnoZSU)
Автор: Юрий Дощатов

Российское командование распорядилось изымать документы у личного состава, воюющего в Украине и хоронить погибших в братских могилах. В связи с этим, "Укрзализныця" отзывает вагоны-рефрижираторы с точек для сбора останков тел погибших солдат РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы "Укрзализныци" Александра Камышина в Telegram.

Так, Камышин опубликовал документ, подписанный заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко. В тексте документа, в частности приказывается "хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте».

Захоронения могут проводиться в Беларуси и на территории Украины, если вывезти тела не удастся.

В связи с этим, "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижираторы из точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии. Как сообщается, 20 вагонов УЗ трое суток простояли на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось, что за 11 дней войны с Украиной потери российской стороны составили 11 тысяч военных. Кроме того, украинским войскам удалось сбить уже 88 самолетов и вертолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать