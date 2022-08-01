ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 августа 2022 10:41
Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара Фото: в НБУ ожидают стабилизации на наличном валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Одной из причин дестабилизации на наличном рынке после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен была нехватка валюты. В течение ближайшего времени курс доллара упадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Ничего критического не произошло. Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса носит временный характер", - написал он.

По его словам, невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой стала одной из причин текущей ситуации.

Данилишин сообщил, что НБУ и банки принимают меры для приближения курса наличного рынка к новому официальному курсу. Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на межбанковском рынке есть профицит валюты, который позволяет пополнять золотовалютные резервы НБУ.

"Поэтому вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с завозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и в регионах", - добавил глава Совета НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен курс на наличном рынке прыгнул на 5 гривен и в пятницу 29 июля превысил 42 гривны за доллар.

В то же время на безналичном рынке наблюдается избыток валюты. Только за последнюю неделю НБУ выкупил в резервы по курсу 36,6 гривен почти 650 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне