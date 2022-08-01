Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара

Одной из причин дестабилизации на наличном рынке после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен была нехватка валюты. В течение ближайшего времени курс доллара упадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Ничего критического не произошло. Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса носит временный характер", - написал он.

По его словам, невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой стала одной из причин текущей ситуации.

Данилишин сообщил, что НБУ и банки принимают меры для приближения курса наличного рынка к новому официальному курсу. Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на межбанковском рынке есть профицит валюты, который позволяет пополнять золотовалютные резервы НБУ.

"Поэтому вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с завозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и в регионах", - добавил глава Совета НБУ.