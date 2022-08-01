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Нічого критичного не відбулося: голова Ради НБУ назвав причини стрибка курсу долара

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 10:41
Нічого критичного не відбулося: голова Ради НБУ назвав причини стрибка курсу долара Фото: у НБУ очікують стабілізації на готівковому валютному ринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Однією з причин дестабілізації на готівковому ринку після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень була нестача валюти. Протягом найближчого часу курс долара впаде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Нічого критичного не відбулося. Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу носить тимчасовий характер", - написав він.

За його словами, неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації.

Данилишин повідомив, що НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу. Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати золотовалютні резерви.

"Тому питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах", - додав голова Ради НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень курс на готівковому ринку стрибнув на 5 гривень та у п’ятницю 29 липня перевищив 42 гривні за долар.

Водночас на безготівковому ринку спостерігається надлишок валюти. Тільки за останній тиждень НБУ викупив в резерви за курсом 36,6 гривень майже 650 млн доларів.

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