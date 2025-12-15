Ніч вибухів у Ростові-на-Дону: ППО РФ заявляє про масовану атаку та 52 збиті дрони

Як стверджують місцеві жителі в соцмережах, вибухи в Ростові-на-Дону почалися приблизно о 2:20 ночі в західній частині міста та з різною інтенсивністю тривали протягом певного часу. Раніше в Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування безпілотників.

Перед цим мешканці околиць чули характерні звуки польоту дронів. Повідомляється, що уламки одного зі збитих безпілотників упали в приватному секторі, після чого спалахнула пожежа.

На оприлюднених кадрах видно момент ураження повітряної цілі: палаючі уламки, за словами очевидців, ледь не впали на житлову багатоповерхівку. Свідки також стверджують, що вибух був настільки потужним, що в навколишніх будинках затремтіли шибки, а у припаркованих у дворі автомобілях спрацювала сигналізація.

Інформації про постраждалих станом на цей момент немає.

Офіційні органи РФ наразі не оприлюднили підтвердженої інформації щодо масштабів атаки та можливих наслідків.

Зазначимо, що Ростов-на-Дону являється логістичний і військово-адміністративним вузлом півдня РФ, тому потенційними цілями дронів зазвичай вважають військову інфраструктуру, об’єкти ППО, склади пального й боєприпасів, а також транспортні та командні елементи, що забезпечують операції на південному напрямку.

Крім того, місто має розвинену залізничну й автомобільну логістику, яку використовують для перекидання техніки та особового складу, що підвищує її стратегічну важливість.

Удари або спроби ударів по таких об’єктах мають на меті порушити ланцюги постачання, ускладнити управління військами та продемонструвати вразливість тилових регіонів, не стільки завдаючи прямої шкоди цивільним, скільки створюючи тиск на систему безпеки загалом.