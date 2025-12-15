Ночь взрывов в Ростове-на-Дону: ПВО РФ заявляет о массированной атаке и 52 сбитых дронах

Как утверждают местные жители в соцсетях, взрывы в Ростове-на-Дону начались примерно в 2:20 ночи в западной части города и с разной интенсивностью продолжались в течение определенного времени. Ранее в Ростовской области объявляли воздушную опасность из-за угрозы применения беспилотников.

Перед этим жители окрестностей слышали характерные звуки полета дронов. Сообщается, что обломки одного из сбитых беспилотников упали в частном секторе, после чего вспыхнул пожар.

На обнародованных кадрах виден момент поражения воздушной цели: горящие обломки, по словам очевидцев, едва не упали на жилую многоэтажку. Свидетели также утверждают, что взрыв был настолько мощным, что в окрестных домах задрожали стекла, а в припаркованных во дворе автомобилях сработала сигнализация.

Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Официальные органы РФ пока не обнародовали подтвержденной информации о масштабах атаки и возможных последствиях.

Отметим, что Ростов-на-Дону является логистическим и военно-административным узлом юга РФ, поэтому потенциальными целями дронов обычно считают военную инфраструктуру, объекты ПВО, склады горючего и боеприпасов, а также транспортные и командные элементы, обеспечивающие операции на южном направлении.

Кроме того, город имеет развитую железнодорожную и автомобильную логистику, используемую для переброски техники и личного состава, что повышает его стратегическую важность.

Удары или попытки ударов по таким объектам имеют целью нарушить цепи снабжения, усложнить управление войсками и продемонстрировать уязвимость тыловых регионов, не столько нанося прямой ущерб гражданским, сколько создавая давление на систему безопасности в целом.