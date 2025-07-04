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Ніч терору в Києві: розбиті будинки та вирви у дворах, місто в диму - репортаж РБК-Україна

Фото: вночі 4 липня Київ був під масованою атакою ракет і дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

Київ пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів. Місто огорнув дим, є зруйновані оселі киян, утворилися вирви, десятки людей постраждали.

Що відомо про наслідки атаки на Київ - у репортажі РБК-Україна нижче.

Повітряна тривога в столиці тривала майже всю ніч. На світанку жителів столиці сповістили про відбій небезпеки. Втім, згодом тривогу оголосили знову. Небезпека тривала загалом до 08:43. 

Загалом російські терористи застосували в повітряному нападі понад півтисячі дронів і ракет. Більшість з них полетіли саме на столицю. Наразі в місті відомо про понад 20 постраждалих, серед них 10 річна дівчинка.

В місті внаслідок атаки спалахнули пожежі в низці районів, через що киян закликали зачинити вікна. Вранці смог огорнув столицю. В КМВА пояснюють - в повітрі наразі висока концентрація продуктів горіння. Киянам радять не виходити на вулицю без потреби та пити більше води.

Загалом у Києві внаслідок комбінованої атаки РФ постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

"Росія знову влаштувала ніч терору в Києві: обстріли мирних людей, цивільних обʼєктів", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій, де російські ракети та дрони наробили лиха.

Так, в одному з районів російські терористи знищили квартири на другому та третьому поверсі п'ятиповерхівки. В будинку є загроза обрушення, тому жителів поки не пускають до своїх помешкань з безпекових причин.

 

Окрім потрощених квартир у дворі житлових будинків видно згорілі автівки, сходова клітка у п'ятиповерхівці на Відрадному, яка понівечена внаслідок атаки, усіяна склом. 


Фото: наслідки атаки у Солом’янському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом, як відомо, у Солом’янському районі через обстріл частково зруйновано не тільки п’ятиповерховий будинок. Є й інші пошкодження та наслідки. Зокрема, зайнявся дах семиповерхівки - пожежа охопила близько 2000 кв. м.

 
Фото: у Києві горіли автівки внаслідок масованої атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також горіли складське приміщення, територія СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено чимало об’єктів цивільної інфраструктури.

В ДСНС також діляться кадрами чергової страшної ночі, яку пережив Київ. 

 
Фото: в ніч на 4 липня Київ пережив одну з масованих комбінованих атак РФ (t.me/dsns_telegram)

У Святошинському районі у 14-поверховий житловий будинок сталося влучання - виникла пожежа. Зайнялися й автомобілі. Рятувальники досі гасять кілька пожеж у нежитлових будівлях.

Крім того, у Шевченківському районі дрон-камікадзе влучив у новий незаселений 8-поверховий будинок. Пошкоджено перший поверх.

Дарницький і Голосіївський райони - зафіксовано падіння уламків ворожих дронів.

Також на деяких локаціях утворилися вирви внаслідок ударів. 

Фото: в ДПСУ показали вирву в одному з районів столиці (t.me/DPSUkr)

Більше того була й пошкоджена залізнична інфраструктура внаслідок атаки РФ по Києву.

Фото: у Києві пошкоджена залізнична інфраструктура внаслідок атаки (t.me/UkrzalInfo)

Роботи з відновлення колії в столиці тривають, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом. Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами.

Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю - на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. 

Відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою.

Більше про ситуацію з рухом громадського транспорту - в окремому матеріалі РБК-Україна. 

Також зазначимо, що також у Києві через терористичну атаку пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців міста.

Фото: автівка "швидкої", пошкоджена внаслідок ворожої атаки (t.me/vitaliy_klitschko)

Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає.

Наразі екстрені служби - ДСНС, поліція - працюють на місцях ударів. До ліквідації наслідків атаки в Києві залучено понад 450 рятувальників і близько 100 одиниць техніки ДСНС.

Масована атака РФ в ніч на 4 липня

Під час масованої комбінованої атаки в ніч на 4 липня російські війська застосували 539 дронів, з них понад 330 - саме ударних "Шахедів". Це їх найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку.

Також ворог застосував один аеробалістичний "Кинджал", шість балістичних "Іскандер-М"/KN-23 та чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Більшість ворожих цілей вдалося знешкодити, однак балістику - ні.

Загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. По Україні зафіксовано влучання у 8 локаціях (9 ракет і 63 безпілотники), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.

Українська влада звертає увагу, що масований комбінований удар ракетами й дронами по столиці України відбувся після телефонної розмови президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Київ звертає увагу - умиротворення ворога не працює, потрібен тиск на агресора.

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