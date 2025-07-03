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Частина метро в Києві працює в режимі укриття: які станції закриті

Київ, Четвер 03 липня 2025 18:48
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Частина метро в Києві працює в режимі укриття: які станції закриті Фото: метро Києва частково обмежило роботу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через повітряну тривогу у Києві рух метро обмежений. Частина "червоної" гілки працює лише в режимі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

В адміністрації пояснили, що рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Політехнічний інститут"

Водночас частина станцій працюють лише в режимі укриття. Серед них:

  • "Арсенальна",
  • "Хрещатик",
  • "Театральна",
  • "Університет",
  • "Вокзальна",
  • Видубичі",
  • "Звіринецька",
  • "Славутич".

"Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", - наголосили в КМДА.

Зауважимо, що рух на "зеленій" гілці метро також обмежений. Потяги в напрямку Лівого берега курсують від станції "Сирець" до станції "Печерська", від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Нагадаємо, що у кількох регіонах України, зокрема Києві, сьогодні, 3 липня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили зокрема попереджали киян, що ворожий дрон прямував до Києва з північного сходу.

Ми також повідомляли, що раніше сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували "Шахедом" будівлю територіального центру комплектування у Полтаві. Через удар там почалася пожежа.

При цьому внаслідок "прильоту" виникла пожежа й на території приватного житлового будинку.

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