У Києві після обстрілу виникли великі затори та перекрили ряд вулиць: повний перелік

Росіяни сьогодні вночі, 4 липня, атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. Через наслідки обстрілу перекрито частину вулиць, у місті виникли великі затори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Водії скаржаться, що через перекриття ряду вулиць на правому березі столиці виникли великі затори. Вони також пов'язані з частковим обмеженням роботи громадського транспорту у повітряну тривогу.

У Національній поліції наголошують, що рух транспорту у Києві перекритий такими вулицями:

Нічний обстріл Києва 4 липня

Цієї ночі, 4 липня, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Основний удар прийшовся на Київ. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні.

Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння.

Більше про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Київ був основним напрямком удару.

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