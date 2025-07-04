У Києві після обстрілу виникли великі затори та перекрили ряд вулиць: повний перелік
Росіяни сьогодні вночі, 4 липня, атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. Через наслідки обстрілу перекрито частину вулиць, у місті виникли великі затори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
У Національній поліції наголошують, що рух транспорту у Києві перекритий такими вулицями:
- вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
- вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
- проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);
- проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською.
- вулицею Пост Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою).
- проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста);
- вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса).
- вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської).
Водії скаржаться, що через перекриття ряду вулиць на правому березі столиці виникли великі затори. Вони також пов'язані з частковим обмеженням роботи громадського транспорту у повітряну тривогу.
Нічний обстріл Києва 4 липня
Цієї ночі, 4 липня, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Основний удар прийшовся на Київ. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні.
Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння.
Більше про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Київ був основним напрямком удару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.