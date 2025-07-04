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У Києві після обстрілу виникли великі затори та перекрили ряд вулиць: повний перелік

П'ятниця 04 липня 2025 09:00
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У Києві після обстрілу виникли великі затори та перекрили ряд вулиць: повний перелік Фото: у Києві після обстрілу виникли великі затори та перекрили ряд вулиць (facebook/compolice.polt)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 4 липня, атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. Через наслідки обстрілу перекрито частину вулиць, у місті виникли великі затори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

У Національній поліції наголошують, що рух транспорту у Києві перекритий такими вулицями:

  • вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
  • вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
  • проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);
  • проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською.
  • вулицею Пост Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою).
  • проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста);
  • вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса).
  • вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської).

Водії скаржаться, що через перекриття ряду вулиць на правому березі столиці виникли великі затори. Вони також пов'язані з частковим обмеженням роботи громадського транспорту у повітряну тривогу.

Нічний обстріл Києва 4 липня

Цієї ночі, 4 липня, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Основний удар прийшовся на Київ. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні.

Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння.

Більше про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Київ був основним напрямком удару.

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