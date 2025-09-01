ua en ru
ППО для "Шахедів" і підготовка до опалювального сезону: Зеленський провів Ставку

Київ, Понеділок 01 вересня 2025 15:37
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем стало посилення ППО для знищення "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Підготовка до опалювального сезону

За словами голови держави, першим питанням, яке розглянули на Ставці, була підготовка секторів енергетики до зими. Він наголосив, що зараз важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози.

Також президент наголосив, що у "Нафтогазу" та "Укренерго" є важливі результати в питанні видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.

"Затверджено подальші заходи щодо закупівлі необхідних обсягів газу", - додав він.

Посилення ППО

Ще одним питанням Ставки стали потреби протиповітряної оборони. Президент доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати чиновників, обласні адміністрації та енергокомпанії для закупівлі систем ППО малої та середньої дальності.

"Пріоритет - збиття "Шахедів", - наголосив Зеленський.

Президент доручив звітувати про постачання щотижня.

Окремо учасники Ставки обговорили захист мереж та енергооб'єктів, а також резервне забезпечення в прифронтових і прикордонних громадах.

Зеленський розповів, що постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет для України прискорюють. За його словами, у Києві розраховують на максимальну активність українських дипломатів у контактах із партнерами.

При цьому готується технологічна Ставка, в якій участь візьмуть виробники українських ракет, ключових дронів та інструментарію ППО.

"Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости", - наголосив він.

Поставки Iris-T

Нагадаємо, днями стало відомо, що Німеччина могла передати Україні вже восьму систему ППО Iris-T SLM.

Така система може прикривати територію площею до 40 квадратних кілометрів і вражати цілі на висоті до 20 кілометрів.

