За ніч майже 150 боїв, ворог активно наступав на двох напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби, 6 листопада, зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни наступали на Покровському, а також Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали семи ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління та артилерійську систему", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулось шість боїв Вовчанська та Стариці.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 12 боїв біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви.

На Сіверському напрямку відбито чотири атаки поблизу Білогорівки та Григорівки.

На Краматорськму напрямку поблизу населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка відбулося два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 39 атак в районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки.

На Курахівському напрямку минулої доби 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку відбито шість атак поблизу населених пунктів Трудове та Максимівка.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку були відбиті три атаки.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила 704300 військових. За минулу добу Сили оборони знищили ще: