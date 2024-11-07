ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За ночь почти 150 боев, враг активно наступал на двух направлениях, - Генштаб

Четверг 07 ноября 2024 08:31
UA EN RU
За ночь почти 150 боев, враг активно наступал на двух направлениях, - Генштаб Иллюстративное изображение (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 6 ноября, зафиксировано 148 боевых столкновений. Активнее всего россияне наступали на Покровском, а также Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления и артиллерийскую систему", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось шесть боев Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении зафиксировано 12 боев у Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы.

На Северском направлении отбито четыре атаки вблизи Белогоровки и Григорьевки.

На Краматорском направлении вблизи населенных пунктов Часов Яр и Клищеевка произошло два боестолкновения.

На Торецком направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 39 атак в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лысовки и Новоалексеевки.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.

На Времовском направлении отбито шесть атак вблизи населенных пунктов Трудовое и Максимовка.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении были отражены три атаки.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 704 300 военных. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще:

  • 1400 оккупантов;
  • 10 танков;
  • 20 артиллерийских систем не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ Российская Федерация
NEWS
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США