За ночь почти 150 боев, враг активно наступал на двух направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 6 ноября, зафиксировано 148 боевых столкновений. Активнее всего россияне наступали на Покровском, а также Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления и артиллерийскую систему", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось шесть боев Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении зафиксировано 12 боев у Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы.

На Северском направлении отбито четыре атаки вблизи Белогоровки и Григорьевки.

На Краматорском направлении вблизи населенных пунктов Часов Яр и Клищеевка произошло два боестолкновения.

На Торецком направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 39 атак в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лысовки и Новоалексеевки.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.

На Времовском направлении отбито шесть атак вблизи населенных пунктов Трудовое и Максимовка.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении были отражены три атаки.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 704 300 военных. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще: