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"Ні синців, ні подряпин". Хацкевич заперечив побиття фанатами польського клубу

Сосновєц, Середа 03 квітня 2024 15:26
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"Ні синців, ні подряпин". Хацкевич заперечив побиття фанатами польського клубу Фото: Олександр Хацкевич накликав на себе гнів уболівальників "Заглембє" (facebook.com/ZaglebieSA)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер "Заглембє" з польського Сосновця Олександр Хацкевич відреагував на інформацію про своє побиття радикальними вболівальниками команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport-Express.

Білоруський фахівець прокоментував інцидент на тренувальній базі сілезців. Він підтвердив конфлікт із хуліганами, але спростував побиття фанатами "Заглембє".

"Гравці та представники тренерського штабу вийшли на тренування і на нас накинулась група невідомих молодиків. Всі були в балаклавах. Чоловіків 30-40. Точно не рахував скільки їх було. Ці молодики вискочили на поле та поводили себе дуже агресивно. Намагалися тиснути на нас фізично", – розповів Хацкевич.

За словами тренера, хулігани, ймовірно, мали наміри побити штаб сілезців, але "ні синців, ні подряпин" за підсумками інциденту він не отримав. Більше того, Хацкевич нібито провів тренування команди відразу після того, як агресивні молодики покинули базу "Заглембє".

"Найбільше мене в цій ситуації обурило те, що ми й досі не можемо зв’язатися з президентом клубу. В мене до нього є одне дуже серйозне питання: як так могло статися, що на команду напали на її базі? Чому клуб ніяк, взагалі ніяк, не забезпечив безпеку гравцям і тренерам?" – додав Хацкевич.

До слова, раніше Шовковський забрав приз найкращому тренеру туру Прем'єр-ліги.

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Олександр Хацкевич
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