Екс-тренер "Динамо" отримав на горіхи в Європі. Розлючені фанати били в обличчя і ногами

Колишній керманич київського "Динамо" Олександр Хацкевич сповна відчув обурення вболівальників "Заглембє" з польського Сосновця. Вони вирішили розібратися з тренером на фоні провальних результатів команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meczyki .

Білоруський фахівець постраждав від агресивних фанатів сілезців. Вони приїхали на тренування команди, щоб висловити невдоволення турнірною ситуацією "Заглембє".

Словесний конфлікт із командою переріс у бійку. Хацкевич нібито отримав удар в обличчя і ще кілька випадів ногами по тілу. Менеджмент клубу непублічно підтвердив насильницькі дії стосовно білоруса.

Хацкевич, найімовірніше, покине "Заглембє". Сілезька команда – безнадійний аутсайдер польського Дивізіону I. Під керівництвом білоруського тренера "Заглембє" не здобув жодної перемоги, зазнавши чотирьох поразок у шести турах.

Хто такий Олександр Хацкевич

Уродженець Мінська, вихованець тамтешнього "Динамо". Захищав кольори рідної команди в 1992-1996 і 2005-2007 рр.

У 1996-му перебрався до столиці України. У складі київського "Динамо" завоював 7 чемпіонських титулів та 4 Кубка України. Недовго пограв у Китаї та Латвії. Кар'єру тренера розпочав у 2007 році з мінського "Динамо". Пізніше працював із юнацькими збірними Білорусі, "Вітебськом", був асистентом головного тренера в збірній України та київському "Динамо", працював із "Динамо-2".

У 2014 році очолив збірну Білорусі, тренував національну команду два роки. Влітку 2017-го очолив "Динамо" замість Сергія Реброва. "Біло-сині" з Хацкевичем здобули 2 Суперкубка України (2018, 2019), але в українській Прем'єр-лізі не змогло нав'язати конкуренцію "Шахтарю". У єврокубках "біло-сині" двічі без шансів вилітали в 1/8 фіналу Ліги Європи.