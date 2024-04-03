Несподіваний бомбардир і непереможний тренер забрали нагороди туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 22-го туру вітчизняної першості віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам одеського "Чорноморця" і київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Півзахисник "моряків" Артур Авагімян – футболіст туру чемпіонату України. Він оформив хет-трик у розгромі житомирського "Полісся" на виїзді (4:1). У складі "Чорноморця" востаннє три м'ячі за матч забивав Олександр Косирін у 2003-му.

Авагімян узявся до справи зі стартом другої половини. Для початку він замкнув навіс Бадібанги. Далі – завершив контратаку "Чорноморця" після передачі Брагару. А на 64-й хвилині прямим ударом зі штрафного поцілив у дев'ятку воріт. Ще один гол одеситів оформив Кузик, а Кушніренко підсолодив гіркоту поразки житомирян.

Натомість керманич "Динамо" Олександр Шовковський – найкращий тренер 22-го туру. З легендарним воротарем на чолі столичний гранд розтрощив полтавську "Ворсклу" (5:1). Після призначення українця "біло-сині" здобули 8 перемог у дев'яти матчах.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Авагімян випередив Шапаренка, Шведа та Герреро. Натомість Шовковський виявився кращим за Григорчука, Любеновіча та Максимова.