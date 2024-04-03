"Ни синяков, ни царапин". Хацкевич опроверг избиение фанатами польского клуба

Белорусский специалист прокомментировал инцидент на тренировочной базе силезцев. Он подтвердил конфликт с хулиганами, но опроверг избиение фанатами "Заглембе".

"Игроки и представители тренерского штаба вышли на тренировку и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей. Все были в балаклавах. Мужчин 30-40. Точно не считал сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически" , – рассказал Хацкевич.

По словам тренера, хулиганы, вероятно, намеревались избить штаб силезцев, но "ни синяков, ни царапин" по итогам инцидента он не получил. Более того, Хацкевич якобы провел тренировку команды сразу после того, как агрессивные молодые люди покинули базу "Заглембе".

"Больше всего меня в этой ситуации возмутило то, что мы до сих пор не можем связаться с президентом клуба. У меня к нему есть один очень серьезный вопрос: как так могло случиться, что на команду напали на ее базе? Почему клуб никак, вообще никак, не обеспечил безопасность игрокам и тренерам?" – добавил Хацкевич.