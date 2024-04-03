ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ни синяков, ни царапин". Хацкевич опроверг избиение фанатами польского клуба

Сосновец, Среда 03 апреля 2024 15:26
UA EN RU
"Ни синяков, ни царапин". Хацкевич опроверг избиение фанатами польского клуба Фото: Александр Хацкевич навлек на себя гнев болельщиков "Заглембе" (facebook.com/ZaglebieSA)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер "Заглембе" из польского Сосновца Александр Хацкевич отреагировал на информацию о своем избиении радикальными болельщиками команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport-Express.

Белорусский специалист прокомментировал инцидент на тренировочной базе силезцев. Он подтвердил конфликт с хулиганами, но опроверг избиение фанатами "Заглембе".

"Игроки и представители тренерского штаба вышли на тренировку и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей. Все были в балаклавах. Мужчин 30-40. Точно не считал сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически" , – рассказал Хацкевич.

По словам тренера, хулиганы, вероятно, намеревались избить штаб силезцев, но "ни синяков, ни царапин" по итогам инцидента он не получил. Более того, Хацкевич якобы провел тренировку команды сразу после того, как агрессивные молодые люди покинули базу "Заглембе".

"Больше всего меня в этой ситуации возмутило то, что мы до сих пор не можем связаться с президентом клуба. У меня к нему есть один очень серьезный вопрос: как так могло случиться, что на команду напали на ее базе? Почему клуб никак, вообще никак, не обеспечил безопасность игрокам и тренерам?" – добавил Хацкевич.

К слову, ранее Шовковский забрал приз лучшему тренеру тура Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Хацкевич
NEWS
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации