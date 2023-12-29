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Ні на дюйм не відійдемо від України: в МЗС Німеччини відреагували на масовану атаку РФ

Німеччина, П'ятниця 29 грудня 2023 23:54
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Ні на дюйм не відійдемо від України: в МЗС Німеччини відреагували на масовану атаку РФ Фото: в МЗС Німеччини відреагували на масовану атаку РФ по Україні 29 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на наймасованішу атаку Росії по Україні 29 грудня. У відомстві обіцяють подальшу підтримку нашої держави у боротьбі з аргесором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Німеччини в соцмережі Х.

У відомстві зазначити, що незадовго до кінця року Росія знову поширює терор по всій Україні, випустивши понад 100 ракет і безпілотників, які знищили, серед іншого, пологовий будинок і на смерть вирвали людей з повсякденного життя.

"Навіть у 2024 році ми ні на дюйм не відійдемо від українського боку", - йдеться у повідомленні.

Масований ракетний обстріл Росією України 29 грудня

29 грудня російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні з початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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