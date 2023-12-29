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Ни на дюйм не отойдем от Украины: в МИД Германии отреагировали на массированную атаку РФ

Германия, Пятница 29 декабря 2023 23:54
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Ни на дюйм не отойдем от Украины: в МИД Германии отреагировали на массированную атаку РФ Фото: в МИД Германии отреагировали на массированную атаку РФ по Украине 29 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на самую массированную атаку России по Украине 29 декабря. В ведомстве обещают дальнейшую поддержку нашего государства в борьбе с аргесором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Германии в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что незадолго до конца года Россия вновь распространяет террор по всей Украине, выпустив более 100 ракет и беспилотников, которые уничтожили, в частности, роддом и насмерть вырвали людей из повседневной жизни.

"Даже в 2024 году мы ни на дюйм не отойдем от украинской стороны", – говорится в сообщении.

Массированный ракетный обстрел Россией Украины 29 декабря

29 декабря российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

В общей сложности в воздушном пространстве было зафиксировано 158 враждебных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе 114 целей – 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Более подробно о последствиях удара кафиров - в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины ракетна атака МИД Германии
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