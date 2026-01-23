ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ні в кого більше такого немає. Україна має унікальний формат співпраці з НАТО, - посол

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 09:39
UA EN RU
Ні в кого більше такого немає. Україна має унікальний формат співпраці з НАТО, - посол Фото: посол України в НАТО Альона Гетьманчук (facebook.com)
Автор: Антон Корж, Роман Кот

Україна наразі має унікальний формат співпраці з НАТО. Такого формату більше немає ні в кого у світі, окрім нашої держави.

Про це розповіла посол України в НАТО Альона Гетьманчук в інтерв'ю РБК-Україна.

"Україна – єдина країна, з якою в окремому форматі – форматі Ради Україна-НАТО – відбуваються засідання на рівні міністрів у той самий день, коли відбуваються зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ Альянсу", - пояснила Гетьманчук.

За її словами, деякі партнери "достатньо ревниво" сприймають той факт, що такий формат є тільки з Україною. Але українська сторона працює на те, щоб потенціал Ради Україна-НАТО був максимально реалізований.

"І щоб в принципі в Штаб-квартирі НАТО фактично щотижня відбувався захід, повʼязаний з Україною, за участю українських спікерів", - додала вона.

Рада Україна-НАТО - це майданчик постійних консультацій між Києвом і Північноатлантичним альянсом, створений для координації співпраці у політичній, військовій та безпековій сферах. Його головне завдання - обговорення питань безпеки, оборонної підтримки, проведення реформ у секторі оборони, планування спільних дій та стратегічної допомоги Україні на тлі російської агресії.

Засідання Ради можуть проводитися як у плановому порядку, так і в терміновому режимі. Позачергові зустрічі скликають у разі критичних подій чи загострення ситуації - наприклад, після масштабних атак РФ або різкого підвищення рівня загроз. Наприклад, нещодавно Рада Україна-НАТО зібралася на позачергове засідання в Брюсселі, яке скликали через масовані удари росіян, зокрема із застосуванням ракети "Орєшнік".

Детальніше про співробітництво з НАТО та питання вступу України до Альянсу - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Україна
Новини
Кремль анонсував переговори в Абу-Дабі та заявив про продовження війни
Кремль анонсував переговори в Абу-Дабі та заявив про продовження війни
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів