Ні в кого більше такого немає. Україна має унікальний формат співпраці з НАТО, - посол
Україна наразі має унікальний формат співпраці з НАТО. Такого формату більше немає ні в кого у світі, окрім нашої держави.
Про це розповіла посол України в НАТО Альона Гетьманчук в інтерв'ю РБК-Україна.
"Україна – єдина країна, з якою в окремому форматі – форматі Ради Україна-НАТО – відбуваються засідання на рівні міністрів у той самий день, коли відбуваються зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ Альянсу", - пояснила Гетьманчук.
За її словами, деякі партнери "достатньо ревниво" сприймають той факт, що такий формат є тільки з Україною. Але українська сторона працює на те, щоб потенціал Ради Україна-НАТО був максимально реалізований.
"І щоб в принципі в Штаб-квартирі НАТО фактично щотижня відбувався захід, повʼязаний з Україною, за участю українських спікерів", - додала вона.
Рада Україна-НАТО - це майданчик постійних консультацій між Києвом і Північноатлантичним альянсом, створений для координації співпраці у політичній, військовій та безпековій сферах. Його головне завдання - обговорення питань безпеки, оборонної підтримки, проведення реформ у секторі оборони, планування спільних дій та стратегічної допомоги Україні на тлі російської агресії.
Засідання Ради можуть проводитися як у плановому порядку, так і в терміновому режимі. Позачергові зустрічі скликають у разі критичних подій чи загострення ситуації - наприклад, після масштабних атак РФ або різкого підвищення рівня загроз. Наприклад, нещодавно Рада Україна-НАТО зібралася на позачергове засідання в Брюсселі, яке скликали через масовані удари росіян, зокрема із застосуванням ракети "Орєшнік".
