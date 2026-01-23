Ни у кого больше такого нет. Украина имеет уникальный формат сотрудничества с НАТО, - посол

Украина сейчас имеет уникальный формат сотрудничества с НАТО. Такого формата больше нет ни у кого в мире, кроме нашего государства.

Об этом рассказала посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук в интервью РБК-Украина .

"Украина - единственная страна, с которой в отдельном формате - формате Совета Украина-НАТО - проходят заседания на уровне министров в тот же день, когда проходят встречи министров обороны и министров иностранных дел Альянса", - пояснила Гетьманчук.

По ее словам, некоторые партнеры "достаточно ревниво" воспринимают тот факт, что такой формат есть только с Украиной. Но украинская сторона работает на то, чтобы потенциал Совета Украина-НАТО был максимально реализован.

"И чтобы в принципе в Штаб-квартире НАТО фактически каждую неделю проходило мероприятие, связанное с Украиной, с участием украинских спикеров", - добавила она.