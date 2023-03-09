В НГУ розповіли, скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу" перед залученням до бойових дій

Бійці "Гвардії наступу" проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців. Лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НГУ.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук зазначив, що коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, тоді можна говорити про залучення службовців до виконання завдань на фронті.

"Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад - на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі мовиться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці", - вказав представник НГУ.

За словами Музичука, в складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість - у лавах Нацгвардії.

Наразі з моменту старту кампанії майже 1 000 кандидатів, які подали заявку до штурмових бригад НГУ і пройшли необхідні етапи відбору, - вже зараховані до строю.