ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В НГУ розповіли, скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу" перед залученням до бойових дій

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 06:18
В НГУ розповіли, скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу" перед залученням до бойових дій Фото: Стало відомо, скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу" (Getty Imagеs)
Автор: Олег Васьків

Бійці "Гвардії наступу" проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців. Лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НГУ.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук зазначив, що коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, тоді можна говорити про залучення службовців до виконання завдань на фронті.

"Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад - на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі мовиться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці", - вказав представник НГУ.

За словами Музичука, в складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість - у лавах Нацгвардії.

Наразі з моменту старту кампанії майже 1 000 кандидатів, які подали заявку до штурмових бригад НГУ і пройшли необхідні етапи відбору, - вже зараховані до строю.

Нагадаємо, у МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

Із перших днів набору до "Гвардії наступу" була зафіксована позитивна динаміка щодо подачі заяво. За одну добу звернулося тисячі потенційних добровольців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія
NEWS
Україна під ударом. У Києві та багатьох містах вибухи: всі подробиці
Україна під ударом. У Києві та багатьох містах вибухи: всі подробиці
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь