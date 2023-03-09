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В НГУ рассказали, сколько будет продолжаться подготовка бойцов "Гвардии наступления" перед привлечением к боевым действиям

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Четверг 09 марта 2023 06:18
В НГУ рассказали, сколько будет продолжаться подготовка бойцов "Гвардии наступления" перед привлечением к боевым действиям Фото: Стало известно, сколько будет продолжаться подготовка бойцов "Гвардии наступления" (Getty Imagеs)
Автор: Олег Васкив

Бойцы "Гвардии наступления" будут проходить подготовку в течение 2-4 месяцев. Только потом подразделения будут вовлечены в боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НГУ.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук отметил, что когда пройдет полный этап подготовки и боевое слаживание ротно-батальонного уровня, тогда можно говорить о привлечении служащих к выполнению задач на фронте.

"Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад - на каком направлении, в каком объеме. Сейчас говорится об их полном комплектовании и качественной подготовке, он продлится 2-4 месяца", - указал представитель НГУ.

По словам Музычука, в составе МВД формируется восемь таких бригад, из них шесть - в составе Нацгвардии.

Сейчас с момента старта кампании почти 1 000 кандидатов, подавших заявку в штурмовые бригады НГУ и прошедшие необходимые этапы отбора, уже причислены к строю.

Напомним, в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

С первых дней набора в Гвардию наступления" была зафиксирована положительная динамика подачи заявления. За сутки обратилось тысячи потенциальных добровольцев.

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