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Незвичний прогноз. Синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 18:30
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Незвичний прогноз. Синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні Фото: якою буде погода в Україні на вихідні 14-15 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

14-15 вересня в Україні буде дуже тепла погода. Але без "родзинок" на вихідних не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"В денні години +25...+29 градусів, подекуди до +30 градусів. Лише у західній частині України буде свіжо, +19...+22 градусів", - розповіла синоптик.

Водночас на Закарпатті, що трапляється вкрай нечасто, взагалі очікується найнижча температура повітря в Україні, +16....+19 градусів.

"До свіжості та холоду західних областей приєднаються дощі, які можуть бути сильними! Постарається циклон Anett. Опади поширюватимуться на Житомирщину, Одещину та Вінниччину. І ще вночі та вранці в суботу на Київщину", - додала Діденко.

Незвичний прогноз. Синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні

Дощі в Україні зумовить циклон Anett (t.me/PohodaNatalka)

Проте на решті території України 14-15 вересня буде суха ясна погода.

Обережно: сильний вітер на вихідних

За даними синоптика, однією з характерних та важливих ознак найближчого уїк-енду буде сильний вітер.

"У більшості областей України пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових,15-20 м/с. Хіба в неділю в західних областях - максимум помірний", - попередила Діденко.

Погода у Києві

У Києві в суботу та неділю передбачається сильний південно-східний вітер. Вночі та вранці 14 вересня у столиці пройде дощ, вдень у суботу та впродовж доби 15 вересня буде без опадів.

Погода з понеділка

Надалі, на наступному тижні, в Україні переважатиме суха сонячна, помірно тепла, повітряна маса.

"Навіть у західних областях холодна погода поступово вирівняється і заповниться вищими градусами", - констатувала Діденко.

Вересень 2024 в Україні

Зазначимо, що погода у вересні 2024 пішла явно не "за планом". Синоптики говорили про теплий початок осені на тлі хвилі спеки, що прийшла наприкінці серпня, але й попереджали про похолодання в Україні.

Але поки що прогноз із похолоданням не справдився. Перший тиждень вересня був теплим, місцями більше +30 градусів, а на тижні, який йде, картину, звичайно, розбавили дощі, але відчутного похолодання, крім зниження нічних градусів, не було.

При цьому синоптики не здаються та прогнозують у вересні заморозки в Україні у всіх регіонах.

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