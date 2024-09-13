Незвичний прогноз. Синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні
14-15 вересня в Україні буде дуже тепла погода. Але без "родзинок" на вихідних не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"В денні години +25...+29 градусів, подекуди до +30 градусів. Лише у західній частині України буде свіжо, +19...+22 градусів", - розповіла синоптик.
Водночас на Закарпатті, що трапляється вкрай нечасто, взагалі очікується найнижча температура повітря в Україні, +16....+19 градусів.
"До свіжості та холоду західних областей приєднаються дощі, які можуть бути сильними! Постарається циклон Anett. Опади поширюватимуться на Житомирщину, Одещину та Вінниччину. І ще вночі та вранці в суботу на Київщину", - додала Діденко.
Дощі в Україні зумовить циклон Anett (t.me/PohodaNatalka)
Проте на решті території України 14-15 вересня буде суха ясна погода.
Обережно: сильний вітер на вихідних
За даними синоптика, однією з характерних та важливих ознак найближчого уїк-енду буде сильний вітер.
"У більшості областей України пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових,15-20 м/с. Хіба в неділю в західних областях - максимум помірний", - попередила Діденко.
Погода у Києві
У Києві в суботу та неділю передбачається сильний південно-східний вітер. Вночі та вранці 14 вересня у столиці пройде дощ, вдень у суботу та впродовж доби 15 вересня буде без опадів.
Погода з понеділка
Надалі, на наступному тижні, в Україні переважатиме суха сонячна, помірно тепла, повітряна маса.
"Навіть у західних областях холодна погода поступово вирівняється і заповниться вищими градусами", - констатувала Діденко.
Вересень 2024 в Україні
Зазначимо, що погода у вересні 2024 пішла явно не "за планом". Синоптики говорили про теплий початок осені на тлі хвилі спеки, що прийшла наприкінці серпня, але й попереджали про похолодання в Україні.
Але поки що прогноз із похолоданням не справдився. Перший тиждень вересня був теплим, місцями більше +30 градусів, а на тижні, який йде, картину, звичайно, розбавили дощі, але відчутного похолодання, крім зниження нічних градусів, не було.
При цьому синоптики не здаються та прогнозують у вересні заморозки в Україні у всіх регіонах.
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