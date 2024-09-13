Незвичний прогноз. Синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні

Фото: якою буде погода в Україні на вихідні 14-15 вересня (Getty Images)

14-15 вересня в Україні буде дуже тепла погода. Але без "родзинок" на вихідних не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"В денні години +25...+29 градусів, подекуди до +30 градусів. Лише у західній частині України буде свіжо, +19...+22 градусів", - розповіла синоптик. Водночас на Закарпатті, що трапляється вкрай нечасто, взагалі очікується найнижча температура повітря в Україні, +16....+19 градусів. "До свіжості та холоду західних областей приєднаються дощі, які можуть бути сильними! Постарається циклон Anett. Опади поширюватимуться на Житомирщину, Одещину та Вінниччину. І ще вночі та вранці в суботу на Київщину", - додала Діденко. Дощі в Україні зумовить циклон Anett (t.me/PohodaNatalka) Проте на решті території України 14-15 вересня буде суха ясна погода. Обережно: сильний вітер на вихідних За даними синоптика, однією з характерних та важливих ознак найближчого уїк-енду буде сильний вітер. "У більшості областей України пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових,15-20 м/с. Хіба в неділю в західних областях - максимум помірний", - попередила Діденко. Погода у Києві У Києві в суботу та неділю передбачається сильний південно-східний вітер. Вночі та вранці 14 вересня у столиці пройде дощ, вдень у суботу та впродовж доби 15 вересня буде без опадів. Погода з понеділка Надалі, на наступному тижні, в Україні переважатиме суха сонячна, помірно тепла, повітряна маса. "Навіть у західних областях холодна погода поступово вирівняється і заповниться вищими градусами", - констатувала Діденко.