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Необычный прогноз. Синоптик рассказала о погоде на выходных в Украине

Украина, Пятница 13 сентября 2024 18:30
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Необычный прогноз. Синоптик рассказала о погоде на выходных в Украине Фото: какой будет погода в Украине на выходных 14-15 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

14-15 сентября в Украине будет очень теплая погода. Но без "изюминок" на выходных не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В дневные часы +25...+29 градусов, кое-где до +30 градусов. Только в западной части Украины будет свежо, +19...+22 градусов", - рассказала синоптик.

В то же время на Закарпатье, которое случается крайне редко, вообще ожидается самая низкая температура воздуха в Украине, +16...+19 градусов.

"К свежести и холоду западных областей присоединятся дожди, которые могут быть сильными! Постарается циклон Anett. Осадки будут распространяться на Житомирщину, Одесщину и Винницкую область. И еще ночью и утром в субботу на Киевщину", - добавила Диденко.

Необычный прогноз. Синоптик рассказала о погоде на выходных в Украине

Дожди в Украине обусловит циклон Anett (t.me/PohodaNatalka)

Однако на остальной территории Украины 14-15 сентября будет сухая ясная погода.

Осторожно: сильный ветер на выходных

По данным синоптика, одним из характерных и важных признаков ближайшего уик-энда будет сильный ветер.

"В большинстве областей Украины порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых, 15-20 м/с. Разве что в воскресенье в западных областях - максимум умеренный", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сильный юго-восточный ветер. Ночью и утром 14 сентября в столице пройдет дождь, днем ​​в субботу и в течение суток 15 сентября без осадков.

Погода с понедельника

В дальнейшем на следующей неделе в Украине будет преобладать сухая солнечная, умеренно теплая, воздушная масса.

"Даже в западных областях холодная погода постепенно выровняется и заполнится более высокими градусами", - констатировала Диденко.

Сентябрь 2024 в Украине

Отметим, что погода в сентябре 2024 пошла явно не "по плану". Синоптики говорили, про теплое начало осени на фоне волны жары, пришедшей в конце августа, но и предупреждали о похолодании в Украине.

Но пока прогноз с похолоданием не сбылся. Первая неделя сентября была теплой, местами больше +30 градусов, а на уходящей картину, конечно, разбавили дожди, но ощутимого похолодания, кроме снижения ночных градусов, не было.

При этом синоптики не сдаются и прогнозируют в сентябре заморозки в Украине во всех регионах.

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