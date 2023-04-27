Незважаючи на втрати у війні, Росія лишається загрозою безпеці Європи, - Пентагон

Росіїя зазнала значних втрат у війні проти українців. Проте вона все одно представляє загрозу безпеці Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова помічниці голови Пентагону з питань міжнародної безпеки Селести Валландер під час виступу в конгресі США.

"Хоча звичайний військовий потенціал Росії зменшився, вона продовжує представляти серйозний ризик, оскільки вона зберігає можливості в ядерних кіберінформаційних операціях, протикосмічних і підводних війнах серед іншого. Ці можливості в поєднанні з наміром Росії підірвати незалежність своїх сусідів", - сказала Валландер.

Вона зазначила, що Росія не єдина проблема в Європі. Також є Китай, який- продовжує збільшувати свій доступ і вплив, і його діяльність становить ризик для інтересів США, союзників і партнерів.

"Китай використовує прямі іноземні інвестиції, бізнес-підприємства, які підтримує уряд, і позики, щоб отримати доступ до технологій і отримати контроль над життєво важливою європейською інфраструктурою та транспортними шляхами", - додала Валландер.

Вона підкреслила, що Китай і Росія співпрацюють, щоб підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах.

"Ми визнаємо, що Китай бере уроки з нашої підтримки України, і ми продовжуємо стежити за їхньою співпрацею з Росією", - сказала Валландер.