Несмотря на потери в войне, Россия остается угрозой безопасности Европы, - Пентагон
Россия понесла значительные потери в войне против украинцев. Однако она все равно представляет угрозу безопасности Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова помощницы главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Валландер во время выступления в конгрессе США.
"Хотя обычный военный потенциал России снизился, она продолжает представлять серьезный риск, поскольку она сохраняет возможности в ядерных киберинформационных операциях, противокосмических и подводных войнах среди прочего. Эти возможности в сочетании с намерением России подорвать независимость своих соседей", - сказала Валландер.
Она отметила, что Россия не единственная проблема в Европе. Также есть Китай, который продолжает увеличивать свой доступ и влияние, и его деятельность представляет риск для интересов США, союзников и партнеров.
"Китай использует прямые иностранные инвестиции, бизнес-предприятия, поддерживаемые правительством, и займы, чтобы получить доступ к технологиям и получить контроль над жизненно важной европейской инфраструктурой и транспортными путями", - добавила Валландер.
Она подчеркнула, что Китай и Россия сотрудничают, чтобы подорвать международный порядок, основанный на правилах.
"Мы признаем, что Китай извлекает уроки из нашей поддержки Украины, и мы продолжаем следить за их сотрудничеством с Россией", - сказала Валландер.
Напомним, что главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что ВСУ находятся в хорошей позиции для контрнаступления.
Также ранее мы писали о том, можно ли восстановить границы Украины в 1991 году путем дипломатии.
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