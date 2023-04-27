Несмотря на потери в войне, Россия остается угрозой безопасности Европы, - Пентагон

Россия понесла значительные потери в войне против украинцев. Однако она все равно представляет угрозу безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова помощницы главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Валландер во время выступления в конгрессе США.

"Хотя обычный военный потенциал России снизился, она продолжает представлять серьезный риск, поскольку она сохраняет возможности в ядерных киберинформационных операциях, противокосмических и подводных войнах среди прочего. Эти возможности в сочетании с намерением России подорвать независимость своих соседей", - сказала Валландер.

Она отметила, что Россия не единственная проблема в Европе. Также есть Китай, который продолжает увеличивать свой доступ и влияние, и его деятельность представляет риск для интересов США, союзников и партнеров.

"Китай использует прямые иностранные инвестиции, бизнес-предприятия, поддерживаемые правительством, и займы, чтобы получить доступ к технологиям и получить контроль над жизненно важной европейской инфраструктурой и транспортными путями", - добавила Валландер.

Она подчеркнула, что Китай и Россия сотрудничают, чтобы подорвать международный порядок, основанный на правилах.

"Мы признаем, что Китай извлекает уроки из нашей поддержки Украины, и мы продолжаем следить за их сотрудничеством с Россией", - сказала Валландер.