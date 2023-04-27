Чи можна відновити кордони України 1991 року дипломатією: що кажуть у Міноборони

Україна обов'язково вийде на міжнародно визнані кордони 1991 року. Дипломатичний шлях можливий, але не за теперішнього керівництва РФ.

Глава Міноборони наголосив, що мета нашої держави - довести, що зміна кордонів силовим шляхом неприпустима. Він припустив, що дипломатичний шлях закінчення війни можливий, але малоймовірний.

"Дипломатичний шлях можливий, коли слабшають ресурси агресора, але він все одно хоче щось виторгувати. Він захоче виторгувати зняття якихось санкцій, можливість щось продавати, торгувати, щоби за щось жити. Його конкретні власники скарбниці захочуть нею скористатися, вони захочуть перестати бути ізгоями, щоб їхні діти десь навчалися. Вони шукатимуть, торгуватимуться. А торг - це вже дипломатія", - сказав він.

На думку Резнікова, переговори України та Росії можливі, але не за нинішнього керівництва РФ.

"Однозначно, ні. Думаю, вже з тими, хто змінить їхній режим. Вони можуть залишитися ідеологічно тими ж, але прізвища будуть іншими і їм буде легше кивати на попередників, мовляв, це вони все зіпсували", - заявив міністр.

Резніков висловив впевненість у тому, що Росію можна притягнути до відповідальності за вчинені в Україні злочини. Як приклад він назвав Німеччину, а також Першу і Другу світові війни. За словами міністра, поразка у Першій світовій та Версальський мир призвели до реваншистських настроїв, тому Німеччина розв'язала іншу масштабну війну.

"Тому бажання реваншу буде після поразки росіян у цій війні. Тому потрібен міжнародний трибунал, умовний "Нюрнберг-2", де би він не відбувався. Хтось вважає, що Гаага - так, це символічно, хоча я б робив у Маріуполі чи Харкові. Хоча б засідання трибуналу", - заявив глава Міноборони.