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ЗСУ перебувають у хорошій позиції для контрнаступу, - генерал США

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США, Четвер 27 квітня 2023 08:30
ЗСУ перебувають у хорошій позиції для контрнаступу, - генерал США Фото: генерал Крістофер Каволі (GettyImagеs)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України перебувають у хорошій позиції для контрнаступу. США працювали з ними над планом операції.

Про це заявив головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці перебувають у хорошій позиції", - сказав він до Комітету збройних сил Палати представників Конгресу США.

Каволі також сказав, що сухопутні сили Росії сьогодні більші, "ніж вони були на початку конфлікту", незважаючи на численні втрати у війні проти України.

"Російські сухопутні сили деградували внаслідок цього конфлікту, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту", - заявив Каволі.

Крім того, за його словами, крім сухопутних сил Росія має інші ресурси. ВПС "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків", - сказав він, зазначивши, що росіяни мають "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".

Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Сполучені Штати вже передали Україні понад 98% обіцяних бойових машин.

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