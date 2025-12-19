"Незрозуміло, хто на кого напав": Орбан відзначився цинічною заявою про війну в Україні

За словами Орбана, використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні рівнозначне "оголошенню війни" Росії.

Також угорський прем'єр заявив, що в ЄС панує ілюзія, що війну можна вести без реальних витрат для самих європейців.

"Вони спокійно снідають удома, п’ють каву і думають, що з моральної точки зору правильно допомогти маленькій країні, яку атакували. Хоча вона не така вже й маленька, і незрозуміло, хто на кого напав", - зазначив Орбан.

Крім того, він вважає обманом підхід, за яким Захід розраховує покрити витрати на війну за рахунок країни-агресорки після її завершення.

За словами прем'єра Угорщини, зрештою за ці рішення доведеться розраховуватись європейським платникам податків.