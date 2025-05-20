Незграби чи "торпеди"? Українські полярники показали справжні пінгвінячі перегони

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" поділились унікальним відео. На ньому троє пінгвінів влаштували справжні перегони.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Нещодавно НАНЦ опублікував допис із кадрами, на яких троє субантарктичних пінгвінів змагаються у швидкості.
"Це відео для тих, хто ще сумнівається, що пінгвіни напрочуд прудкі створіння і їх не треба перевертати", - йдеться у підписі до опублікованого матеріалу.
Уточнюється, що зафільмувала пінгвінів Зоя Швидка - учасниця поточної УАЕ (30-ї Української антарктичної експедиції).
За словами експертів, якщо цим пернатим кудись дуже треба, то від їхньої неквапливості й вайлуватості не лишається й сліду:
"Чому ж на суші ці птахи часто здаються незграбами? Все просто: вони заощаджують енергію. Але в цієї трійці мабуть були надзвичайно важливі справи", - додали полярники.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Антарктиді - як минає день українського полярника.
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