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Неуклюжие или "торпеды"? Украинские полярники показали настоящие пингвиньи гонки

Пингвины могут быть быстрыми - когда им это нужно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" поделились уникальным видео. На нем трое пингвинов устроили настоящие гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Что именно попало на видео украинских полярников

Недавно НАНЦ опубликовал пост с кадрами, на которых трое субантарктических пингвинов соревнуются в скорости.

"Это видео для тех, кто еще сомневается, что пингвины удивительно быстрые создания и их не нужно переворачивать", - говорится в подписи к опубликованному материалу.

Уточняется, что засняла пингвинов Зоя Швыдка - участница текущей УАЭ (30-й Украинской антарктической экспедиции).

С какой скоростью могут передвигаться пингвины на суше и в воде

По словам экспертов, если этим пернатым куда-то очень нужно, то от их неторопливости и вальяжности не остается и следа:

  • когда пингвины "серфят" на животике, то могут разгоняться до 3-6 км/ч;
  • в воде субантарктические пингвины - самые быстрые и напоминают "маленькие торпеды" - могут "летать" со скоростью до 36 км/ч.

"Почему же на суше эти птицы часто кажутся неуклюжими? Все просто: они экономят энергию. Но у этой троицы видимо были чрезвычайно важные дела", - добавили полярники.

Публикация НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, ранее мы рассказывали о жизни в Антарктиде - как проходит день украинского полярника.

Читайте также, как прошла самая холодная за 6 лет полярная зима возле "Академика Вернадского".

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АнтарктидаАкадемик ВернадскийПолярникиЖивотныеПингвины