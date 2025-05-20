Неуклюжие или "торпеды"? Украинские полярники показали настоящие пингвиньи гонки

Что именно попало на видео украинских полярников

Недавно НАНЦ опубликовал пост с кадрами, на которых трое субантарктических пингвинов соревнуются в скорости.

"Это видео для тех, кто еще сомневается, что пингвины удивительно быстрые создания и их не нужно переворачивать", - говорится в подписи к опубликованному материалу.

Уточняется, что засняла пингвинов Зоя Швыдка - участница текущей УАЭ (30-й Украинской антарктической экспедиции).

С какой скоростью могут передвигаться пингвины на суше и в воде

По словам экспертов, если этим пернатым куда-то очень нужно, то от их неторопливости и вальяжности не остается и следа:

когда пингвины "серфят" на животике, то могут разгоняться до 3-6 км/ч;

в воде субантарктические пингвины - самые быстрые и напоминают "маленькие торпеды" - могут "летать" со скоростью до 36 км/ч.

"Почему же на суше эти птицы часто кажутся неуклюжими? Все просто: они экономят энергию. Но у этой троицы видимо были чрезвычайно важные дела", - добавили полярники.

Публикация НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)