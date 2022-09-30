Нездійсненні "мрії" Путіна. Експерт пояснив перекидання військ РФ до Білорусі

Для чого Путін перекидає війська в Білорусь?

За його словами, можна допустити такий варіант, що білоруський диктатор погодився знов надати територію своєї країни для російських військ.

"Він (Лукашенко - ред. ) робить це заради того, щоб його армія не брала участі в цій війні. Оскільки від підпорядкування білоруської армії особисто Лукашенку залежить його присутність на посту самопроголошеного президента Білорусі", - вважає Жданов.

Тобто, як пояснює експерт, не виключено те, що в Білорусі можуть готувати базу для приймання військовослужбовців РФ і буде розгортатися якесь угруповування, але дуже важко сказати яким воно буде.

"На сьогодні ми вже чуємо про угруповування на 120 000 військових на території Білорусі", - звертає увагу Жданов.

Експерт допускає, що Росія може спробувати здійснити повторний наступ з Білорусі наступного року в зимову воєнну кампанію. Однак варто подивитися на те, як росіяни "підготуються".

"Тому, що всі контракти на відновлення залізничної інфраструктури в Білорусі виконує РФ і вони розраховані на два місяці. Це означає, що вони закінчать всі ці контракти до грудня поточного року, а грудень - це буде перекидання військ (з РФ до Білорусі - ред.) і формування угруповування. Тобто повторний наступ можливий після першого січня 2023 року", - каже Жданов.

Він вважає, що навіть якщо Росії і вдасться утнути чергову спробу наступу з Білорусі, то він може йти по двох напрямках.

"Перший - це Волинь-Луцьк-Львів, а другий - це Київ. Але річ у тому, що угрупування в 120 тисяч на два напрямки дуже мало. Хоча Росія діє дуже асиметрично і не логічно, тому може вони й будуть намагатися щось побідне зробити", - уточнює Жданов.

Анексія Путіним українських територій змінить ситуацію?

Експерт висловив впевненість, що після оголошення Путіним анексії окупованих територій особливих змін у військових діях не буде.

"Фронт як жив своїм воєнним життям, так і продовжуватиме це робити. Але Російська Федерація може почати висувати нові політичні умови, ось тут ситуація може змінитися", - вважає Жданов.

За його словами, якщо ситуація навіть і зміниться, то лише на нашу користь, тому що ми ведемо контрнаступальні дії на окремих напрямках.

"Мрії" Путіна нездійсненні

Військовий експерт підкреслив, якщо зараз ставиться під сумнів те, чи здатний Путін підготувати угруповування (120 тисяч військових) для повторного наступу на Київ і західну Україну - Луцьк, то для Одеси й Харкова треба угрупування ще більше.

"Якби РФ створювала угруповування у 200-300 тисяч, то ще можна говорити про такі спроби. Тим більше що це за угруповування буде? Якщо воно не навчене. На якому приїде озброєнні, на старому? Тому, що нового вже немає. Де авіація російська? Вона сьогодні ледь літає, бо не має пілотів, а завтра їх взагалі не залишиться", - зауважує Жданов.

Тому, за словами експерта, є великі сумніви щодо планів Путіна захопити Харків і Одесу.

"Безсумнівно, такі бажання у нього (Путіна - ред.) є, вони не змінилися: як хотів захопити всю територію України, так в нього це бажання і залишилося, але реалізація цих "мрій" стає дедалі неможливою", - зазначає Жданов.

Щодо мобілізації в Росії, тож, на думку Жданова, після цього просування окупантів на півдні малоймовірне.

"Потрібно подивитися, скільки Путін зможе зібрати військових після оголошення мобілізації. Оскільки в Росії рапортують, що 100 тисяч вже відмобілізували, а що далі? Далі ще стільки ж треба, потім ще. Тож подивимося, як у росіян це буде виходити", - підсумував Жданов.